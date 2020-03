O femeie de 40 de ani din București a intrat în contact cu un bolnav de coronavirus confirmat și a încercat să anunțe autoritățile pentru a afla ce are de făcut mai departe. Demersul s-a dovedit a fi mai complicat decât părea la prima vedere.

”Mă numes M, am 40 de ani și pe 29 februarie am participat la un eveniment la care a luat parte și un cetățean străin, care ulterior a început să se simtă rău. Am păstrat legătura cu el iar în urmă cu două zile mi-a confirmat personal că a ieșit pozitiv la testul cu coronavirus. Atunci m-am hotărât să rămân la domiciliu și să anunț autoritățile.

Unul dintre numerele de telefon al DSP era greșit

a povestit femeia pentru WOWbiz.ro.

Bucureșteanca spune că a renunțat să cheme ambulanța, pentru că nu prezenta simptome specifice, așa că, sfătuită de operatorul de la TelVerde a încercat să ia legătura cu cei de la DSP. ”Am primit 7 numere de telefon, din care unul era greșit și altul suna doar ocupat. Am sunat 30 de minute într-una pe toate numerele lăsate, iar în cele din urmă am fost preluată de cineva de acolo. Mi s-au luat toate datele de identificare și mi s-a spus să nu părăsesc imobilul nici eu și nici cei aflați în casă. Apoi mi-au spus să le transmit un e-mail în care să prezint cazul meu și că urmează să fiu căutată pentru a mi se explica ce am de făcut mai departe. Mi-au spus că ei trebuie să primească o confirmare oficială din țara de origine a cetățeanului străin, deși eu le explicasem că respectiva persoană mi-a confirmat personal. Au spus că așa este procedura și că va dura destul de mult. De atunci n-am primit nici un semn și nici la e-mail nu au răspuns”, ne-a mai povestit femeia.

Acesta spune că nu știe ce să facă, pentru că începând de luni, atât ea cât și soțul ei trebuie să se prezinte la serviciu, în condițiile în care nu pot lucra de acasă și nici nu pot solicita concediu medical pentru o bănuială neconfirmată momentan. Pe de altă parte, autoritățile o consideră suspectă, iar o încălcare a carantinei auto-impuse ar putea fi echivalentă cu un dosar penal.