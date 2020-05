In articol:

Mădălin Ionescu a făcut declarații uluitoare despre virusul care face ravagii în momentul de față în lume. Fostul prezentator de televiziune a scris pe pagina de socializare că testele care se fac pentru a depista noul coronavirus nu sunt eficiente, ba mai mult, că îi pot depista pozitiv și pe cei care nu sunt infectați.

Mădălin Ionescu, declarații uluitoare despre COVID-19

Potrivit acestuia, testele pot aduce o marjă de eroare de peste 50%, iar asta pentru că, susține el, aceste teste depistează și alte tipuri de coronaviruși.

”Testul care “depistează” COVID 19 este foarte vulnerabil in fata altor viruși gripali… Cu alte cuvinte poate face confuzii grave sau poate fi păcălit de alți cornovarirusi. Mai mult, prin manipularea materialului genetic testat, rezultatul poate fi masiv amplificat, astfel încât toată lumea poate fi găsită bolnava cu COVID 19, dacă cineva ar dori asta.

Citeste si: Sigur nu știai asta despre Andra! Artista a dezvăluit un detaliu mai puțin știut din viața ei. Fanii au reacționat imediat

Citeste si: Orientul Mijlociu, pe picior de război? Atacuri sângeroase în Siria. A fost măcel

Citeste si: Puterea dragostei 6 mai. Daiana a sărit să o ia la bătaie pe Berna: „Ești o...”

O spun din ce in ce mai tare voci din lumea medicală internațională. Inventatorul testului RT PCR, folosit in depistarea COVID 19, spune răspicat că acesta nu este potrivit pentru identificarea bolilor infecțioase (pulmonare) ! Încă ceva , potrivit altor medici există o șansă foarte mare ca persoanele care au făcut vaccinuri antigripale anterior… sa fie depistate pozitiv in cazul unei testări cu RT PCR, chiar dacă oamenii nu sunt infectați cu noul coronavirus.

Aceasta poveste va exploda in curând in afara țării ! Ar fi foarte grav sa aflam ca deciziile care au impus restrictii grele populației s-au bazat pe niște teste care au o marja uriașă de eroare, depășind poate chiar 50 la suta ! Cum ar fi sa aflam ca economiile au fost puse pe butuci dintr-o nerozie a unor oficiali medicali și politici ?

In Italia, SUA, Spania, Franța încep sa apara acuze potrivit cărora autoritățile guvernamentale manipulează statisticile referitoare la numărul infectatilor și al celor decedați . Se vorbește de intenția obținerii a cât mai multor despăgubiri. Anchete independente arata spitale fara pacienți cu COVID 19 ( in SUA), deși la televizor sunt prezentate ca fiind sufocate de bolnavi.

Virusul exista, mi-am spus punctul de vedere in mai multe postări și transmisii pe pagina mea de Facebook, dar nu pare sa fie sperietoarea cu care mass-media de duzină și clasa politica de pretutindeni au reușit sa intemniteze miliarde de oameni.”, a scris Mădălin Ionescu pe Instagram.