Spania: Hotelurile, barurile si restaurantele, inchise pana la Craciun

Hotelurile, barurile si restaurantele din Spania ar putea ramane inchise pana la Craciun. Anuntul facut de ministrul Economiei, Yolanda Diaz.

Jurnalistii spanioli de la ElMundo scriu ca guvernul lucreaza intens la un plan de reactivare a fortei de munca in doua etape. Acesta ar urma sa intre in vigoare in doua transe: prima, in vara, urmatoarea, la sfarsitul anului.

Prima etapa ar include redeschiderea industriilor textile, programata a intra in vigoare in lunile de vara. Cea de-a doua etapa, repornirea industriilor din sectorul turismului (redeschiderea hotelurilor, barurilor si restaurantelor), se va desfasura, din cate se pare, la sfarsitul anului 2020.

"Ministerul Muncii si Economiei Sociale lucreaza in doua faze pentru a implementa masurile potrivite in sectoarele cel mai afectate: este vorba despre exceptionalitate atenuata, care va dura pana in aceasta vara si normalitate atenuata, care va dura pana la sfarsitul anului", se arata intr-un comunicat.

Sectoare precum cel al turismului, culturii sau activitatilor in aer liber vor avea dificultati in ceea ce priveste reluarea activitatii. Potrivit ministrului Yolanda Diaz, companiile aeriene, croazierele, restaurantele, hotelurile si magazinele se pot regasi in zonele afectate.

Spania iese treptat din hibernarea economica. Incepand cu aceasta saptamana, vor avea voie sa se duca la munca persoanele care activeaza in constructii si in alte sectoare neesentiale si care nu pot lucra de acasa. Toti muncitorii vor primi masti la urcarea in metrou sau in trenurile pentru navetisti. Este interzisa scoaterea mastilor pe toata durata zilei de lucru.

Spania, a doua cea mai afectata tara din Europa de pandemia de COVID-19, incepe sa iasa din hibernare. Premierul iberic Pedro Sanchez a declarat ca este dispus sa isi asume riscurile redeschideriii tarii pentru a preveni colapsul economic.

Coronavirus - Spania va prelungi restricţiile până la 9 mai

Spania, una dintre cele mai îndoliate ţări din lume din cauza noului coronavirus, va prelungi izolarea populaţiei cu încă două săptămâni, până la 9 mai, a declarat sâmbătă premierul Pedro Sanchez.

Sanchez a anunţat o izolare extrem de strictă chiar şi pentru copii care vor putea ieşi pe perioadă "limitată" începând cu 27 aprilie. Restricţiile generale au fost impuse de la 14 martie. "Am trecut de partea grea datorită responsabilităţii şi disciplinei sociale (...), dar "aceste succese sunt încă insuficiente şi mai ales fragile", a insistat Sanchez, făcând apel la a nu "pune în pericol" populaţia cu decizii "necugetate", scrie AFP.

Ieşirea din izolare, în funcţie de evoluţia pandemiei, va fi "prudentă şi progresivă", a spus el.

Spania a depăşit sâmbătă pragul de 20.000 de decese, al trilea cel ami grav bilanţ din lume, după SUA şi Italia.

Acest bilanţ, care include doar persoanele testate pozitiv cu noul tip de coronavirus, este din ce în ce mai contestat de unele regiuni potrivit cărora mii de persoane au murit după ce au prezentat simptome ale bolii dar fără a putea fi testate.