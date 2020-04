In articol:

Clara Mărgineanu a murit la doar 48 de ani, duminică, la Spitalul Colțea. Filiala București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România a anunțat încetarea din viață a distinsei poete și realizatoare TV Clara Mărgineanu. „Frumoasă, talentată, deșteaptă, arzând ca o flacără, elegantă, Clara Mărgineanu a fost jurnalist cultural la Televiziunea Română, care a trădat-o și pe ea, cum a trădat pe mulți. A suferit, s-a ridicat, a luptat cu nedreptăți, a iubit viața, a iubit poezia, a supraviețuit. Până când bucățica de om, dar muntele de talent Clara Mărgineanu a avut de luptat cu o boală necruțătoare. A publicat 10 volume de poezie și a obținut numeroase premii pentru jurnalism cultural. Prin dispariția Clarei Mărgineanu, literatura noastră suferă o dureroasă pierdere. Dumnezeu s-o odihnească!”, se arată în comunicatul poeților.

Clara Mărgineanu a fost elogiată, în 2013, de scriitorul Ștefan Mitroi, într-un editorial din ziarul Adevărul. “Pe Clara Mărgineanu o asemăn cu un pahar de vin tânăr, închis la culoare, Era în urmă cu vreo două decenii când s-a întâmplat s-o cunosc pe Clara, năşindu-i, mai apoi, publicarea primei cărţi de poezie. Ea a rămas în Televiziunea Română, eu am plecat. Ne-am văzut mai rar de-atunci, ea pe mine, mai exact, fiindcă eu pe ea am tot văzut-o la televizor, cu emisiuni mult mai mari decât ecranul ce le găzduia. După „Cupa cu iluzii“, dată pe gât la început, Clara Mărgineanu n-a vrut să se mai dezbete de poezie, ajungând la aproape zece volume.”, a scris Mitroi. (vezi cum a prezis pandemia poetul Adrian Păunescu)

Clara Mărgineanu a murit la doar 48 de ani: „Nişte nemernici o cred dependentă de alcool!"

„Nişte nemernici o cred dependentă de alcool! Ar trebui să-i cunoască biografia, să cate cu privirea spre zarea nu tocmai senină a copilăriei şi adolescenţei ei. Dintre tăria alcoolului şi tăria poeziei, Clara a devenit dependentă doar de ultima. Nu s-a dezis şi nu se dezice nici de prima, şi asta pentru că n-a putut şi n-o să poată niciodată să uite c-a trebuit să se crească singură, adică orfană de dragostea părinţilor. În loc s-o schimonosească, această suferinţă a făcut din ea un om frumos.”, a continuat scriitorul.

„Clara poartă nu doar pe chip, ci şi înăuntrul său, atât de multă frumuseţe încât o împarte tot timpul cu ceilalţi. Sub formă de cărţi sau de emisiuni de televiziune. Numai că alţi nemernici, mai mari decât primii, au trimis-o în şomaj la ultima epurare ce avut loc în TVR. Mai mult decât asta m-a intrigat şi mă intrigă faptul că oamenii frumoşi ai literaturii şi muzicii, cărora Clara le-a dedicat toate emisiunile sale, nu s-au prea grăbit să-i sară, printr-un protest public, în ajutor. Ori poate c-au făcut-o, dar nu ştiu eu!”, a încheiat Ștefan Mitroi.